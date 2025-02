Info-Date am Mittag: Österreich bekommt doch Mitte-Regierung ++ Julia Klöckner (CDU) vor Stockacher Narrengericht

Nach zwei gescheiterten Koalitionsrunden wird die ÖVP nun doch eine Koalition der Mitte bilden. Dies und weitere Themen des Mittags mit Bernhard Seiler.

Die konservative Volkspartei ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos haben sich auf die Bildung einer Regierung geeinigt. Das teilten die drei Parteien am Vormittag mit. In Österreich waren zuvor zwei Versuche, eine Koalition zu bilden, gescheitert – erst in genau dieser Konstellation, dann zwischen der konservativen ÖVP und der FPÖ rechts außen. Die neue Regierung könnte schon am Montag vereidigt werden. In Österreich gibt es damit erstmals eine Dreiparteien-Koalition.

Stockacher Narrengericht empfängt Julia Klöckner (CDU)

Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin und derzeitige CDU-Bundesschatzmeisterin Julia Klöckner muss sich heute Abend vor dem Hohen Grobgünstigen Narrengericht zu Stockach im Landkreis Konstanz verantworten. Seit Anfang den 1960er Jahren werden dort prominente Politikerinnen und Politiker angeklagt. Dass die CDU-Politikerin Julia Klöckner aus einer rheinland-pfälzischen Winzerfamilie stammt, dürfte ihr bei der Verhandlung eher zum Nachteil ausgelegt werden. Die Begehrlichkeiten des Gerichtes nach Wein sind legendär. Im vergangenen Jahr wurde Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gleich zu 480 Litern Wein verurteilt und weil, so verlautet es aus Stockach, die Angeklagte "an der Quelle sitze", werde das Urteil in diesem Jahr wohl ähnlich hart ausfallen.