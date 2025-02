Es herrscht Katerstimmung in Europa, nachdem US-Vizepräsident JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz noch einmal klar gemacht hat, welche Rolle die USA Europa beim Krieg in der Ukraine, beziehungsweise bei einem eventuellen Friedensplan zugedenken: Eine Nebenrolle, wenn überhaupt. Dies und weitere Themen des Mittags mit Constance Schirra.

Nach den Worten folgen heute Fakten: Der russische Außenminister Sergei Lawrow trifft sich morgen mit einer US-Delegation in Saudi-Arabien . Man wolle, heißt es aus Moskau, "mögliche Ukraine-Gespräche" vorbereiten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird einen Tag später in Riad erwartet.

Kiesewetter (CDU): "USA belohnen Putin"

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter kritisierte die Haltung der US-Regierung. Kiesewetter sagte in SWR Aktuell: "Die USA zwingen uns, den Wiederaufbau zu finanzieren und einen möglichen Waffenstilstand abzusichern. Die Amerikaner machen sich einen schlanken Fuß, aber heben Putin wieder auf die Weltbühne. […] Das ist das schlimme - dass quasi Putin jetzt mit seinen Kriegsverbrechen belohnt wird."

Strack-Zimmermann (FDP): Mit USA weiter "auf Augenhöhe" sprechen

Neben CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sparte auch die FDP-Abgeordnete im Europäischen Parlament und Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, nicht mit Kritik. Sie sagte in SWR Aktuell aber auch, Europa müsse mit den USA auf Augenhöhe im Gespräch bleiben.

Immer häufiger ist das Trinkwasser in BW verunreinigt

Baden-württembergische Behörden mussten in den vergangenen Jahren häufiger vor verunreinigtem Trinkwasser warnen. 2020 habe man landesweit 23 mal dazu aufgerufen, Wasser abzukochen - im vergangenen Jahr 62 Mal, teilte das zuständige Verbraucherschutzministerium mit. Als Ursache zieht das Ministerium den Klimawandel in Betracht. Erstens komme durch häufigeren Starkregen auch mehr Oberflächenwasser in Brunnen oder Quellen, das stärker belastet ist als Grundwasser. Zweitens bilde sich das Grundwasser durch lange Trockenperioden nicht mehr so schnell neu. Beides zusammen könne dazu führen, das Trinkwasser mit Keimen belastet sei.