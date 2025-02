Info-Date am Mittag: Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und EVG ++ Erste Störche kehren zurück nach BW

per Mail teilen

Bei der Bahn hat die möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde über mehr Geld für die rund 190.000 Beschäftigten begonnen. Die Bahn und die Gewerkschaft EVG haben ihren Willen betont, sich in der dritten Verhandlungsrunde zu einigen. Für die Gespräche sind fünf Tage angesetzt. Mit einem Durchbruch am Mittwoch oder Donnerstag wird nicht gerechnet. Ziel beider Seiten ist es, vor der Bundestagswahl eine Lösung zu finden, weil es mit einer neuen Regierung Änderungen bei der Bahn geben könnte.

BW: Erste Störche kehren zurück

Nach und nach kehren die Störche wieder aus ihren Winterquartieren zurück nach Baden-Württemberg. Sie kommen aus Frankreich oder Spanien. Inzwischen sind unter anderem in der Rhein-Neckar-Region die ersten Störche gesichtet worden, zum Beispiel in Heidelberg, Mannheim oder Walldorf. Laut Storchenexperte Helmut Stein suchen Störche im Müll nach Futter. So würden viele Tiere zum Beispiel nach Wiesloch zur Mülldeponie fliegen.