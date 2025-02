Info-Date am Mittag: Schlagabtausch bei letzter Bundestagsdebatte vor der Wahl++ Rheintalbahn teilweise wieder frei

Bei der letzten Sitzung im Bundestag vor der Wahl am 23. Februar hat es hitzige Debatten gegeben. Das und weitere Themen des Mittags mit Jonathan Hadem.

Im Bundestag läuft die letzte reguläre Parlamentssitzung vor der Wahl am 23. Februar. Die Debatte ist vor allem durch den Wahlkampf geprägt. Bei den Reden von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Unionskandidat Friedrich Merz (CDU) kam inhaltlich nicht viel Neues - stattdessen viel Kritik am jeweils anderen. Die Stimmung war aufgeheizt. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) musste zwischenzeitlich für Ordnung sorgen. Merz warf der Scholz-Regierung vor, die Wirtschaft geschwächt zu haben. Scholz griff Merz noch einmal wegen dessen Vorgehen in der Asylpolitik und der gemeinsamen Abstimmung mit der AfD an.

BW: Rheintalbahn teilweise wieder frei

Die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Baden-Baden ist nach einem Oberleitungsschaden teilweise wieder frei. Einige Gleise sind aber nach wie vor nicht befahrbar. Deshalb verkehren Nah-, Fern- und Güterverkehr auf dem Streckenabschnitt eingeschränkt. Ein Bus-Notverkehr ist eingerichtet. Die Bahn rät den Reisenden, ihre Verbindungen vorab zu prüfen. Grund für die Störungen am Morgen war eine kaputte Oberleitung im Bahnhof Rastatt, den alle Züge auf der Rheintalbahn passieren müssen. Zeitweise fuhr zwischen Karlsruhe und Baden-Baden deshalb überhaupt kein Zug mehr.