Info-Date am Mittag: Rund 20 Prozent wünschen sich laut Umfrage FDP im Bundestag ++ BW will bei Asylsuchenden Wertgegenstände konfiszieren

Rund 40 Prozent der Menschen in Deutschland wollen keine FDP im nächsten Bundestag – 20 Prozent schon. Dies und weitere Themen des Mittags mit Petra Waldvogel.

CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, hat schon klar gemacht: "Vier Prozent sind vier Prozent zu viel für die FDP." Angesichts solcher Äußerungen und des relativ unversöhnlichen, aber gleichzeitig bedächtigen Tonfalls im Duell von Merz gegen den Amtsinhaber, Bundeskanzler Olaf Scholz, scheinen sich Union und SPD schon auf eine Neuauflage der Großen Koalition einzustellen - ein Pakt ohne die FDP, die vielleicht an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern wird. Etwa 40 Prozent der Menschen in Deutschland wäre das sogar recht - sie sollen die FDP nicht im nächsten Bundestag sehen, hat eine YouGov-Umfrage ergeben . Demnach wäre das Ganze etwa 25 Prozent der Befragten egal und 20 Prozent finden, die FDP gehöre aber ins Parlament - offenbar ist allerdings von diesen 20 Prozent nur ein kleiner Teil bereit, die Partei dafür auch zu wählen.

Abschreckung von Asylbewerbern nach dänischem Vorbild?

Baden-Württemberg will nach dem Vorbild Dänemarks künftig flächendeckend Geld und Wertgegenstände von Asylbewerbern einbehalten. Damit sollen sie an den Kosten für ihre Verfahren beteiligt werden. Das bestätigte das Justizministerium auf Nachfrage. In Heidelberg gibt es diese Praxis bereits, allerdings nur im Rahmen der Untersuchung zur Feststellung der Identität. Konkret werden Asylbewerber, die angeben, keine Papiere über ihre Identität bei sich zu führen, im Ankunftszentrum durchsucht. Das soll nach den Vorstellungen von Justizministerin Marion Gentges (CDU) künftig auch in anderen Aufnahmeeinrichtungen im Land möglich sein. Werden dabei mehr als 250 Euro sichergestellt, werde das Geld konfisziert. Maximal 5.000 Euro würden in so einem Fall einbehalten und mit den Verfahrenskosten verrechnet. Dänemark setzte bereits auf dieses Instrument der Abschreckung, heißt es auf Nachfrage aus dem Justizministerium.