Info-Date am Mittag: Internationaler Strafgerichtshof wehrt sich gegen US-Sanktionen ++ DRK-Kliniken in RLP können vorerst durch Insolvenz-Geld offen bleiben

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat gegen ihn verhängte Sanktionen durch die US-Regierung kritisiert. Dies und weitere Themen des Mittags mit Pascal Fournier.



Durch die Sanktionen werde die unabhängige und unparteiische Arbeit des Gerichts bedroht, heißt es aus Den Haag. Es stehe hinter seinem Personal und wolle weiter für Opfer von Gräueltaten auf der ganzen Welt Gerechtigkeit und Hoffnung schaffen. US-Präsident Donald Trump hatte per Dekret die Sanktionen verhängt, weil der Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und Ex-Verteidigungsminister Joaw Galant erlassen hatte. Die Strafmaßnahmen betreffen Personen, die an Verfahren des Gerichtshofs gegen US-Bürger oder Verbündete der USA beteiligt sind.

Zukunft der DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz bleibt ungewiss

Das DRK in Rheinland-Pfalz zieht sich aus dem Krankenhausbereich zurück. Der Rot-Kreuz-Landesverband teilte mit, die wirtschaftlichen Belastungen seien zu hoch und hat das bereits laufende Insolvenzverfahren wird nun auf sechs weitere Klinikstandorte ausgeweitet, darunter die Tageskliniken Bad Kreuznach und Worms, die Fachklinik in Bad Neuenahr und das DRK Schmerzzentrum Mainz. An allen betroffenen Standorten bleiben laut DRK die Patientenversorgung und die Gehälter der Beschäftigten vorerst durch das Insolvenzgeld gesichert. Mehr als zehn Prozent der rund 80 Krankenhäuser an 100 Standorten stecken jetzt in der Insolvenz. Die Landes-Krankenhausgesellschaft spricht von einem „Tsunami“.