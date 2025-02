Info-Date am Mittag: Arabische Länder lehnen Trumps Gaza-Pläne ab ++ Brandsimulatoren für Feuerwehren in RLP

Die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Kontrolle über den Gaza-Streifen stößt weltweit auf Kritik – vor allem in den arabischen Staaten. Dies und weitere Themen des Mittags mit Moritz Braun.

Man weise alle Versuche zurück, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben, teilte etwa das saudische Außenministerium mit. Solange es keinen unabhängigen palästinensischen Staat gebe, seien keine Beziehungen zu Israel möglich. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Ägypten und Jordanien sind gegen solche Pläne, vor allem gegen die Umsiedelung von Palästinensern.

Trump schwebt "Riviera des Nahen Ostens“ vor

Ägypten und Jordanien hatte Trump ausdrücklich nahegelegt, hunderttausende Menschen aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Den zerstörten Küstenstreifen will Trump unter US-Kontrolle wieder aufbauen. Er sprach von einer "Riviera des Nahen Ostens". Aus Israel kommen gemischte Reaktionen auf die Trump-Pläne. Die deutsche SPD nennt sie "inakzeptabel".

Rheinland-Pfalz ertüchtigt Feuerwehren

Feuerwehrleute in Rheinland-Pfalz sollen in Zukunft besser für Einsätze trainieren können. Dafür hat das Innenministerium mobile Anlagen angeschafft, mit denen Brände unterschiedlicher Art simuliert werden können. Im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz wurden sie an die Landkreise übergeben. Deren Vertreter, die Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteure, haben auch gleich eine Schulung bekommen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse geben sie jetzt an die Feuerwehren in ihren Landkreisen weiter.