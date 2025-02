Info-Date am Mittag: Israel wartet auf die Freilassung weiterer Hamas-Geiseln ++ wieder Warnstreiks bei Bussen im Südwesten

Entsprechend der Vereinbarung zwischen Israel und der Terrororganisation sollen am Donnerstag die nächsten Geiseln freikommen. Die Themen am Mittag mit Sophie Klein

Acht für den Austausch mit palästinensischen Häftlingen vorgesehene Geiseln sind tot. Das wurde gestern bekannt. Ob es Einfluss auf die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Waffenruhe hat, glaubt ARD-Korrespondent Julio Segador nicht.

Segador sagte SWR Aktuell, mit dem Tod von israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas-Terroristen sei gerechnet worden. Jetzt beginnen die Verhandlungen darüber, wie die weiteren Phasen der Waffenruhe aussehen sollen. Dabei gehe es um die Zukunft der Hamas und den Wiederaufbau des zerstörten Gazastreifens. Diese Fragen sind nach Einschätzung Segadors so umstritten, dass auch eine Wideraufnahme der Kämpfe denkbar sei.

Warnstreiks im baden-württembergischen Busverkehr

Die Gewerkschaft Verdi will so Druck bei den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen machen. Unter anderem in Stuttgart und im Raum Karlsruhe wird der Busverkehr bestreikt. Außerdem sind Beschäftigte von mehr als 30 privaten Busunternehmen aufgerufen, die Arbeit zeitweise niederzulegen. Das betrifft unter anderem den Stadtverkehr in Tübingen, Reutlingen und Ludwigsburg. Die Gewerkschaft fordert beim Öffentlichen Dienst acht Prozent mehr Geld - im privaten Sektor neun Prozent.