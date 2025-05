80 Jahre nach der Auschwitz-Befreiung erinnern Menschen weltweit an die Opfer des NS-Regimes. Dies und weitere Themen des Mittags mit Vanja Weingart.

Am 27. Januar 1945 haben sowjetische Truppen das NS-Konzentrationslager Auschwitz in Polen befreit. 80 Jahre später findet dort heute eine Gedenkveranstaltung statt, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) teilnehmen. Auch Überlebende des Vernichtungslagers nehmen an dem Gedenken teil.

Holocaust-Gedenktag am 27. Januar Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee der Sowjetunion das Konzentrationslager Auschwitz. Allein dort ermordeten die Nationalsozialisten mehr als anderthalb Millionen Menschen. 1996 erklärte der damalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus". 2005 erklärten ihn die Vereinten Nationen zum "Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust".

Am 27. Januar wird weltweit der Opfer des Holocaust mit verschiedenen Veranstaltungen gedacht. In Rheinland-Pfalz gab es am Vormittag ein Gedenken in der neuen Synagoge in Mainz. In Baden-Württemberg gab es im Landtag eine Gedenkstunde.

Viele Busse in BW fahren wegen Streiks nicht

In und Karlsruhe und Baden-Baden fallen morgen voraussichtlich viele städtische Busse aus. Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks aufgerufen. Gleichzeitig streiken Fahrerinnen und Fahrer des privaten Omnibusgewerbe. Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst fordert ver.di in der neuen Tarifrunde acht Prozent mehr Geld, im privaten Busgewerbe neun Prozent mehr. Am Mittwoch hat die Gewerkschaft zu Warnstreiks in Geislingen, Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt aufgerufen.