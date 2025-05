US-Präsident Donald Trump nutzt seine Macht und vollzieht gleich an seinem ersten Arbeitstag eine innen- und außenpolitische Kehrtwende. Allein 78 Dekrete aus der Amtszeit seines Vorgängers Joe Biden hob Trump wieder auf. Dies und weitere Themen des Mittags mit Marion Theis.

Der neue US-Präsident teilte unter anderem mit, dass die Vereinigten Staaten die Weltgesundheitsorganisation WHO verlassen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach heute von einem "schweren Schlag für den Kampf gegen globale Gesundheitskrisen". Weitere Trump-Dekrete sind in Arbeit. Sie werden auch Deutschland und Europa betreffen. Zum Beispiel, wenn es um die NATO oder Handelszölle geht.

Kiesewetter (CDU): "Wir Europäer dürfen uns nicht spalten lassen"

In Deutschland hat sich die CDU schon auf eine Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung eingestellt und Kontakte zu Parteimitgliedern von Trump geknüpft. Das sagte der Aalener Bundestagsabgeordnete und Außenpolitiker Roderich Kiesewetter in SWR Aktuell. Wichtig sei, "dass wir Europäer uns nicht spalten lassen", und dass Deutschland wieder eine Führungsfunktion in Europa übernehme, nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch in der Koordinierung europäischer Sicherheitsinteressen, so Kiesewetter.

Roth (SPD): "Stark sind wir nur mit Taten"

Weitere deutsche Politiker fordern ein selbstbewussteres Auftreten der Europäer gegenüber den USA. Zu ihnen gehört auch Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Er sagte in SWR Aktuell: "Stark sind wir nicht mit Worten, Empörungen und Belehrungen gegenüber Trump - stark sind wir nur mit Taten." Das bedeute: mehr europäische Investitionen in Sicherheit, Verteidigung und Abschreckung gegenüber dem russischen Imperialismus.

Bus-Warnstreik in BW gestartet: In vielen Regionen geht nichts mehr

Unter anderem im Rhein-Neckar-Raum bleiben heute die meisten Busse und Straßenbahnen im Depot. Bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat am frühen Morgen ein zweitägiger Warnstreik begonnen. Die Gewerkschaft ver.di will so mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten durchsetzen.