Heute am späten Nachmittag unserer Zeit wird Donald Trump in Washington als 47. US-Präsident in sein Amt eingeführt. Dies und weitere Themen des Mittags mit Bernhard Seiler.

Die Amtseinführung findet wegen eisiger Temperaturen nicht wie üblich im Freien, sondern im Inneren des Capitols statt. Gut 20.000 Anhänger sollen die Zeremonie in einer nahegelegenen Sporthalle per Livestream verfolgen können.

Trump will schon kurz nach seiner Vereidigung und Antrittsrede eine Rekordzahl von Dekreten unterzeichnen. Erwartet wird, dass er unter anderem Massenabschiebungen von Migranten einleitet, Inhaftierte, die für den Sturm auf das Capitol vor vier Jahren verurteilt wurden, begnadigt und dass er die weitere Nutzung der Video-App TikTok in den USA auf den Weg bringt.

Politologin: Europa ist besser auf Trump vorbereitet

Nach Ansicht der Politologin Sarah Wagner an der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern wird Trump nicht gemäßigter sein als in seiner ersten Amtszeit. In SWR Aktuell sagte sie, möglicherweise könnte Trump sogar noch entfesselter agieren. Auf die Frage, ob Europa diesmal besser vorbereitet ist, sagte sie: "Ich denke schon, dass man aus der ersten Amtszeit von Trump gelernt hat." In der Wirtschaftspolitik habe die EU umfassende Maßnahmen erarbeitet, um beispielsweise viel schneller auf mögliche hohe Strafzölle reagieren zu können.

"Welcome Center" für Fachkräfte in RLP werden ausgeweitet

Um Fachkräfte aus dem Ausland besser und schneller zu integrieren, baut Rheinland-Pfalz ein Pilot-Projekt zu sogenannten "Welcome Centern" aus. Diese soll es bald auch für Handwerkerinnen und Handwerker geben, also bei den Handwerkskammern, und nicht mehr nur bei den Industrie- und Handelskammern. Im "Welcome Center" bekommen die Fachkräfte, aber auch Firmen, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen oder werden beraten, welche Abschlüsse anerkannt werden oder nicht.