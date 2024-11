Info-Date am Mittag: SPD gibt sich einmütig nach Kanzlerentscheidung ++ Serienproduktion des neuen E-Daimler-Trucks startet in Wörth

per Mail teilen

Bundeskanzler Scholz hat sich durchgesetzt: Er wird die SPD in den anstehenden Wahlkampf führen, Verteidigungsminister Pistorius verzichtet.

SPD demonstriert Einigkeit

Nach dem langen Hin und Her und den teils offenen Zweifeln an Scholz bemüht sich die SPD jetzt um demonstrative Einigkeit. Am Montag soll Scholz vom Parteivorstand offiziell als Kanzlerkandidat nominiert werden.

Sind die Jobs im Daimler-Werk Wörth jetzt sicher?

Im rheinland-pfälzischen Wörth startet Daimler Truck am Nachmittag die Serienproduktion seines neuen E-Lkw "eActros". Damit sollen auch Arbeitsplätze im Wörther Werk gesichert werden.