Info-Date am Mittag: US-Präsident Biden erhält Bundesverdienstkreuz ++ In Ulm wird die umstrittene Öko-Brücke installiert

Bundespräsident Walter Steinmeier (SPD) hat US-Präsident Joe Biden in Berlin mit militärischen Ehren empfangen. Dies und weitere Themen des Mittags mit Moritz Braun.

Steinmeier bezeichnete Biden als einen „Leuchtturm der Demokratie“. Er zeichnete den US-Präsidenten mit dem höchsten deutschen Orden, dem Bundesverdienstkreuz, aus.

Treffen zwischen Biden und Scholz geplant

Steinmeier dankte dem 81-Jährigen für dessen jahrzehntelange Leidenschaft für die NATO, das transatlantische Bündnis. Biden habe nach den Trump-Jahren Europas Hoffnung in die Allianz über Nacht wiederhergestellt, so Steinmeier. Biden trifft sich auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Im Mittelpunkt des Gesprächs dürfte die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland stehen.

Öko-Brücke in Ulm geht in Betrieb

In Ulm wird heute die umstrittene Öko-Brücke über das Flüsschen Blau eingesetzt. Der acht Meter lange Fußgänger-Steg wurde von einem Schwertransporter aus den Niederlanden angeliefert. Er besteht aus Flachsfasern und Bioharz. Allerdings verlief der als ökologisches Vorzeigeprojekt geplante Prozess nicht gerade rund – ein Hersteller ging pleite, bei einem anderen versagte der Prototyp. Die Brücke wurde deshalb mit Verspätung geliefert und ist außerdem deutlich teurer geworden als eigentlich geplant.