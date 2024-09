Info-Date am Mittag: So geht es weiter in Thüringen und Sachsen + Sorgen über die Wahlergebnisse beim Glas-Spezialisten Schott

Nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen wird über die Folgen diskutiert. Dies und mehr Informationen dazu von Sebastian Felser.

Unionspolitiker erwarten eine schwierige Regierungsbildung. Die CDU müsse in beiden Ländern aber den Ministerpräsidenten stellen, sagte beispielsweise der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag Thorsten Frei der „Augsburger Allgemeinen“. Eine Zusammenarbeit von CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt mit der Linken und dem BSW in Thüringen bezeichnete der CDU-Vize Andreas Jung im SWR als „schwierig“.

Reaktionen aus der Bundespolitik

Zum guten Abschneiden der AfD in beiden Bundesländern sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), das mache ihm Sorgen. Die AfD schade Deutschland, schwäche die Wirtschaft und spalte die Gesellschaft. Das Abschneiden der SPD nannte Scholz „bitter“. Auch die anderen Ampelparteien sind unzufrieden. Grünen-Chef Omid Nouripour macht „überflüssigen Streit“ in der Koalition mit verantwortlich. FDP-Chef Christian Lindner nannte die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen „schmerzhaft“.

Schott will mit „Weltoffenheit gegensteuern“

Der Mainzer Glasspezialist Schott hat sich besorgt über das Wahlergebnis gerade in Thüringen gezeigt. Schott wurde in Jena gegründet und unterhält in der Stadt bis heute einen Produktionsstandort mit 500 Beschäftigten. Ein Unternehmenssprecher sagte, man wünsche sich, dass eine neue Landesregierung ein innovations- und investitionsfreundliches Klima sicherstelle. Es gebe das Risiko, dass sich Thüringen mit der AfD in der Regierung künftig schwerer tue, ausländische Fachkräfte anzuwerben. Bei Schott versuche man, mit einem weltoffenen Klima gegenzusteuern.