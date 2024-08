Bei dem Unglück im Weinort Kröv starben gestern Abend mindestens zwei Menschen. Das und weitere Themen am Mittag mit Stefan Eich:

Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich mindestens 14 Personen in dem Gebäude befunden haben. Neun wurden verschüttet. Bis zum Mittag konnten fünf Menschen lebend gerettet werden. Darunter war auch eine Familie mit einem zweijährigen Kind. An der Unglücksstelle sind 250 Helfer von Feuerwehr, Polizei und Sanitätsdiensten im Einsatz. Sie werden von Hundestaffeln und Drohnen unterstützt.

Einsturzursache ist noch unklar

In dem Hotel „Reichsschänke zum Ritter Götz“ war gestern am späten Abend eine komplette Etage eingestürzt. Nach Informationen der Einsatzleitung stammt die Grundsubstanz des Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert. Darauf seien in den 1980er Jahren zwei zusätzliche Etagen gebaut worden. Jetzt werde untersucht, ob diese Konstruktion fehlerhaft gewesen sei. Gestern noch hätten Bauarbeiten an dem Gebäude stattgefunden. Ob es einen Zusammenhang mit dem Einsturz gibt, werde ebenfalls derzeit ermittelt.

Lage im Nahen Osten bleibt angespannt

Israel rechnet jederzeit mit einem Angriff des Iran und seiner Verbündeten. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnte im ZDF vor einer Eskalation. Es müsse alles dafür getan werden, dass es nicht zu einem weiteren Flächenbrand in der Region komme. Röttgen schließt eine deutsche Kriegsbeteiligung aus. Er widerspricht damit seinem Parteikollegen Roderich Kiesewetter, der gefordert hatte, Israel notfalls militärisch zu unterstützen.