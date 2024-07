Info-Date am Mittag: Lindner plant 40 Mrd. Euro Neuverschuldung ++ Evakuierung in Mainz wegen Weltkriegsbombe

per Mail teilen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will 2025 40 Milliarden Euro neue Schulden machen. Das berichtet das Magazin "Spiegel". Gerade fehlen noch einige Milliarden im Haushaltsplan, weil sich die Ministerien untereinander nicht einigen, wer 2025 wie viel sparen muss. Die Jugendverbände von SPD und Grünen wollen unter anderem deswegen, dass die Schuldenbremse ausgesetzt oder ganz abgeschafft wird.

Evakuierung in Mainz läuft

In Mainz ist die Evakuierung tausender Wohnungen wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe noch nicht abgeschlossen. Mehrere Menschen haben die Sicherheitszone noch nicht verlassen – manche von ihnen warten noch auf einen Krankentransport, etwa in einer Pflegestation in der Mainzer Neustadt. Außerdem haben die Einsatzkräfte zuletzt noch einen 9-jährigen Jungen aus einem Haus geholt - er war dort allein.