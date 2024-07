Info-Date am Mittag: FDP will Streikrecht einschränken ++ Dörte Schall wird RLP-Arbeitsministerin

per Mail teilen

Die FDP-Fraktion im Bundestag will das Streikrecht in Branchen der sogenannten kritischen Infrastruktur einschränken. Das geht aus einem Positionspapier hervor, aus dem DPA und Süddeutsche Zeitung zitieren. Darin fordern die Liberalen, dass etwa bei der Bahn Streiks mindestens drei Tage vorher angekündigt werden sollen und ein Notbetrieb von mindestens 50 Prozent aufrechterhalten werden muss. Laut Süddeutscher Zeitung lehnen SPD und Grüne den Vorschlag ab.

Neue Arbeitsministerin für Rheinland-Pfalz

Dörte Schall (SPD) wird neue Arbeitsministerin in Rheinland-Pfalz. Das hat Alexander Schweitzer (SPD) heute bekannt gegeben, Noch-Arbeitsminister und designierter Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Schall hat bisher in NRW gearbeitet und war als Stellvertreterin des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach.