Im Tarifkonflikt des Einzelhandels hat es für die Region Hamburg eine Einigung gegeben. Die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Nord sprachen von einem Durchbruch. Verdi zeigte sich zuversichtlich, dass nun nach dem Hamburger Vorbild auch in den anderen Bezirken Tarifverträge abgeschlossen werden. Vereinbart wurde, dass die Löhne in drei Stufen steigen – außerdem sollen die Beschäftigten im kommenden Monat eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von tausend Euro bekommen. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 36 Monate. Im Einzelhandel in Deutschland arbeiten etwa fünf Millionen Menschen, in den vergangenen Wochen hatte es auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz immer wieder Warnstreiks gegeben.