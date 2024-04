Info-Date am Mittag: Explosionen im Iran, US-Medien melden Angriff Israels ++ Größter Solarpark in Rheinland-Pfalz eröffnet in der Eifel

Wie wahrscheinlich ist eine drohende Eskalation im Nahen Osten? Trotz der vielstimmigen Mahnungen an Israel und den Iran, Zurückhaltung zu üben und keinen Flächenbrand in der Region auszulösen, schien in der vergangenen Nachr der nächste Schritt dazu schon gemacht: Im Iran hat es mehrere Explosionen gegeben. Die Luftabwehr des Landes schoss offenbar in der Nähe der Stadt Isfahan mehrere Flugobjekte ab. Dazu gibt es weder aus Israel noch aus dem Iran selbst bislang offizielle Stellungnahmen.

Größter Solarpark in Rheinland-Pfalz eröffnet in der Eifel

So groß wie 300 Fußballfelder: der größte Solarpark in Rheinland-Pfalz wird heute in der Südeifel feierlich eröffnet. Die Solaranlage kann 60.000 Haushalte mit Strom versorgen und verglichen mit anderen Anlagen ist dieser Solarpark besonders. Denn eine kilometerlange Kabeltrasse verbindet die verschiedenen Teile der Anlage miteinander. Das ist ein Kompromiss zwischen Investoren, die lieber zusammenhängende Anlagen gehabt hätten - und Anwohnern, die dadurch weniger Landschaftsbeeinträchtigung sehen.