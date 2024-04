Gestern hat US-Präsident Joe Biden Konsequenzen angekündigt, sollte Israel den Schutz von Zivilisten und Hilfsorganisationen im Gazastreifen nicht verbessern. Jetzt will das israelische Kriegskabinett mehr Hilfen in den Gazastreifen lassen. In der Nacht wurden Sofortmaßnahmen angekündigt. So sollen der Hafen von Aschdod sowie der Grenzübergang Erez geöffnet werden. Dadurch kann leichter Hilfe in den besonders von Lebensmittelmangel betroffenen Norden des Gazastreifens kommen. Auch die über den Grenzübergang Kerem Schalom aus Jordanien kommenden Hilfsgüter würden aufgestockt.

Schwarzfahren soll weiter Straftat bleiben

Bus- und Bahnfahren ohne Ticket sollte, nach Ansicht des baden-württembergischen Städtetags, eine Straftat bleiben. Das hat dessen Verkehrsdezernentin Susanne Nusser der dpa gesagt.