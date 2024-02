Info-Date am Mittag: Fußball-Weltmeister Brehme ist tot und Biontech muss kein Schmerzensgeld wegen vermeintlicher Impfschäden zahlen

Der deutsche Fußball trauert um Weltmeister Andreas Brehme. Der 63-Jährige starb in der Nacht an einem Herzinfarkt. Das bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer: "In tiefer Trauer teile ich im Namen der Familie mit, dass mein Lebensgefährte Andreas Brehme heute Nacht infolge eines Herzstillstandes plötzlich und unerwartet verstorben ist. Wir bitten, in dieser schweren Zeit unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen", hieß es in Schaefers Mitteilung. Damit verliert der deutsche Fußball nur wenige Wochen nach dem Tod des damaligen Teamchefs Franz Beckenbauer eine weitere Schlüsselfigur aus dem Nationalteam, das 1990 den dritten deutschen WM-Titel geholt hatte. Im Finale in Rom erzielte Brehme kurz vor Schluss per Elfmeter den 1:0-Siegtreffer - insgesamt absolvierte er 86 Länderspiele, in denen er acht Tore erzielte.

Klage wegen Lungenembolie nach Corona-Impfung: Gericht spricht Biontech frei

Das Landgericht Frankenthal hat eine Klage gegen den Impfstoffhersteller Biontech abgewiesen. Eine Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hatte wegen eines angeblichen Impfschadens geklagt. Die 43-jährige Klägerin wollte unter anderem mindestens 200.000 Euro Schmerzensgeld, weil sie nach ihrer zweiten Corona-Impfung eine Lungenembolie erlitten hatte. Außerdem behauptete sie, seit der Impfung an einer Immunschwäche zu leiden. Das Gericht stellte aber fest: Dass die Gesundheitsprobleme der Frau durch den Impfstoff des Pharmakonzerns BioNTech ausgelöst wurden, sei nicht klar bewiesen. Das ärztliche Gutachten, das der Anwalt dem Gericht dazu vorgelegt habe, reiche nicht aus.