Info-Date am Mittag: EU schickt Militär gegen Huthis ins Rote Meer und Rheintal-Bahn stundenlang gesperrt

Die EU-Außenministerinnen und -minister beraten in Brüssel über die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine. Es gibt aber noch ein Thema, das die Runde beschäftigt: Baerbock und ihre Kollegen haben den Marine-Einsatz im Roten Meer zur Sicherung der Handelsroute für Schiffe dort beschlossen. Deutschland will sich an dem Einsatz beteiligen. Am Freitag stimmt der Bundestag darüber ab. Die Fregatte "Hessen" ist schon unterwegs in die Region.

Wer sind die Huthi-Rebellen und was sind ihre Ziele? Die Huthi-Rebellen sind eine radikal-militärische und schiitische Bewegung. Sie führen seit Jahren Krieg im Jemen gegen die Regierung. Unterstützt wird die Miliz vom iranischen Regime. Die Huthi sollen über bis zu 200.000 bewaffnete Kämpfer verfügen, außerdem über Hubschrauber, Kampfflugzeuge, Panzer, aber auch Drohnen und Raketen. Deshalb greifen die Huthi Frachtschiffe an Die Miliz sieht sich als Teil einer selbst ernannten "Achse des Widerstands". Sie richtet sich unter anderem gegen den Staat Israel. Auch die radikalislamische Hamas zählt sich zu der Gruppe. Seit Mitte November 2023 greifen die Huthi-Rebellen immer wieder Schiffe mit angeblichen Verbindungen zu Israel im Roten Meer und im Golf von Aden an. Das Ziel: Sie wollen die Hamas und die Palästinenser im Gazastreifen unterstützen. Sie fordern Nahrungsmittellieferungen und medizinische Hilfsgüter für Gaza und ein Ende der israelischen Angriffe. Du willst mehr Details erfahren? In diesem Artikel von unseren Deutschlandfunk-Kollegen gibt es eine ausführliche Übersicht.

ICE nach Kollision gestoppt

Unbekannte haben nördlich von Offenburg Betonplatten und Kabel auf die Gleise der Rheintalbahn gelegt. Ein ICE, der von Basel aus unterwegs in Richtung Karlsruhe war, wurde dadurch am Morgen beschädigt. Er ist über die Platten und Kabel gefahren, dabei ist ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. Viel ärgerlicher für die meisten Reisenden heute aber war wohl, dass die wichtige Rheintal-Strecke für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Es war nicht der erste Vorfall an der Strecke: