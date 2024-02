Info-Date am Mittag: Politiker sind besorgt über Anfeindungen gegen Grüne und viele Straßen und Brücken in RLP sind marode

Was passiert mit der Demokratie, wenn Randalierer eine politische Veranstaltung verhindern - so wie bei den Grünen am Politischen Aschermittwoch? Das erste Thema am Mittag.