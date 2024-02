Info-Date am Mittag: Grüne sagen Politischen Aschermittwoch in Biberach ab und Debatte nach Barley-Äußerungen zu EU-Atomwaffen dauert an

Der Politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach fällt aus. Der Grund: der Bauernprotest. Das wichtigste Thema aus Baden-Württemberg im Info-Date am Mittag.

Die Grünen haben ihre Veranstaltung zum Politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach abgesagt. Als Grund wurde die aggressive Stimmung bei Demonstrationen im Umfeld genannt. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte es massive Proteste und Blockaden unter anderem von Landwirten gegeben. Der Landesbauernverband in Baden-Württemberg hat nach eigener Auskunft nicht zu den Protesten aufgerufen oder diese im Vorfeld unterstützt.

Forderung nach strafrechtlichen Ermittlungen

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) forderte strafrechtliche Ermittlungen gegen die Demonstranten. "Wer glaubt, mit gewaltvollen Aktionen seine politischen Ziele zu erreichen, wird dabei nicht nur scheitern, sondern hat den Boden unseres demokratischen Gemeinwesens längst verlassen", kommentierte Bayaz die Tumulte auf der Plattform X. "Für diese Art Protest darf es keine Toleranz geben."

Bundesregierung hält atomare Abschreckung für ausreichend

Die Bundesregierung setzt auch nach den Äußerungen von Ex-US-Präsident Donald Trump auf die schon bestehende Abschreckung der Nato. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte in Berlin, die französischen und britischen Atomwaffen seien bereits jetzt gemeinsam mit den amerikanischen Atomwaffen Teil des Abschreckungspotentials der Nato. "Es gibt die Nato, wir glauben an die Nato und auch an all das, was an Beistandsgarantien mit der Nato verbunden ist."

Hebestreit warnte davor, "Äußerungen von Männern und Frauen, die sich im Wahlkampf befinden und auch um Aufmerksamkeit buhlen, an dieser Stelle überzubewerten". Trump hatte mit Äußerungen Zweifel am Beistandswillen der USA ausgelöst. Die SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl, Katarina Barley, stellte daraufhin Überlegungen über eigene Atomwaffen für die EU an. Dem Tagesspiegel sagte sie: "Auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema werden."