Info-Date am Mittag: Streiks bei der Lufthansa und Wasserstofftankstelle in Wörth öffnet

Wer heute mit der Lufthansa ab Frankfurt fliegen will, hat ganz schlechte Karten. Der Streik des Bodenpersonals legt heute den Betrieb von Deutschlands größter Airline am größten Flughafen weitgehend lahm. Auch an anderen deutschen Flughäfen hat die Gewerkschaft Verdi zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Wasserstofftankstelle für Laster in Wörth eröffnet

Auch Lastwagen sollen in Zukunft klimaneutral unterwegs sein. Um das zu erreichen, gibt es nach heutigem Stand zwei Möglichkeiten: Entweder batteriebetriebene LKW - die grundsätzlich das Reichweiten-Problem haben - oder Lastwagen, die Wasserstoff tanken - da sind auch 1.000 Kilometer mit einer Tankfüllung denkbar. In Wörth im Kreis Germersheim stellen heute LKW-Hersteller Daimler Truck und das Energieunternehmen Linde die erste öffentlich zugängliche Tankstelle für flüssigen Wasserstoff vor - und die sieht ganz anders aus als eine Wasserstofftankstelle für Autos.