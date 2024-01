Info-Date am Mittag: Französischer Zivilschutz hilft bei Hochwasser in Niedersachsen und Lörracher Polizisten von Zirkusleuten angegriffen

Der französische Zivilschutz unterstützt in Niedersachsen die Arbeiten gegen das Hochwasser. Französische Helfer bauen derzeit einen mobilen Damm auf. Dies und andere Themen des Mittags mit Bernhard Seiler.

Französischer Zivilschutz baut mobilen Damm in Niedersachsen auf

Wie lange halten die Deiche noch? Diese Frage stellen sich die Menschen besonders in Niedersachsen schon seit Längerem. Durch den Dauerregen der letzten Tage hat sich die Situation weiter verschärft. Jede Hilfe ist da willkommen, auch die von Helfern aus Frankreich, die einen mobilen Deich aufbauen. Am Vormittag sind sie offiziell begrüßt worden.

Hochwasser in Rheinland-Pfalz

Nicht ganz so angespannt wie in Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt ist die Lage in Rheinland-Pfalz. Aber auch hier sind die Pegelstände wieder deutlich angestiegen. An der Mosel hat das Hochwasser Teile von Cochem überflutet. Die Uferpromenade und die Altstadt stehen unter Wasser.

Zirkusleute greifen Polizisten in Lörrach an

Mitarbeiter eines Zirkus in Lörrach haben gestern Polizeibeamte angegriffen. Vier Beamte wurden verletzt, einer ist vorerst dienstunfähig.