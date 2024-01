Info-Date am Mittag: Bahnstreik beendet, 5 Wochen Verhandlungen geplant und Heilbronn will Prostituierte besser schützen

Nachdem die Lokführergewerkschaft GdL ihren Streik vorzeitig beendet hat, soll nun wieder verhandelt werden – das könnte 5 Wochen dauern.

Bis zum 3. März soll es erst einmal keine Streiks geben. Die Forderung der Gewerkschaft und die Angebote der Deutschen Bahn liegen immer noch weit auseinander. Bahnsprecherin Anja Bröker sagt, die Gespräche sollten am nächsten Montag beginnen. Das Unternehmen sei "sehr zuversichtlich", dass es dann auch am Ende zu einem Tarifabschluss kommen wird.

Heilbronn: Mehr Schutz für Prostituierte

Die Stadt Heilbronn will Prostituierte in Zukunft besser schützen. Wie, das steht in einem Konzept, über das der Gemeinderat heute entscheidet. Zusammen mit der Mitternachtsmission sind zwei Projekte in Planung. Zum einen sollen sich Prostituierte anonym gegen Krankheiten behandeln lassen, zum anderen ist eine telefonische Beratung in mehreren Sprachen rund um die Uhr geplant.

Dies und weitere Themen mit Moritz Braun.