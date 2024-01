In der ev. Kirche hat es Missbrauch in größerem Ausmaß gegeben als bislang vermutet. Eine Studie benennt 1259 Beschuldigte. Dies und weitere Themen des Mittags mit Simon Dörr.

1259 mutmaßliche Täter

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat es in der evangelischen Kirche in größerem Ausmaß gegeben als bislang angenommen. Ein von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beauftragtes unabhängiges Forscherteam stellte am Donnerstag in Hannover seine Studie vor, in der von mindestens 2225 Betroffenen und 1259 mutmaßlichen Tätern die Rede ist.

Nicht alle Fälle erfasst

Diese Studie habe allerdings nur die Spitze des Eisbergs erfasst, heißt es in einer Mitteilung des Forscherteams. Es gebe Kenntnisse über weitere Fälle, die aufgrund fehlender Informationen nicht hätten strukturiert erfasst werden können. Untersucht wurden den Angaben zufolge flächendeckend nur Disziplinar-Akten.

GDL-Streik in Stuttgart

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL am zweiten Streiktag zu Kundgebungen in mehreren Städten in Deutschland aufgerufen. Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky wird im Anschluss an eine Demonstration auf dem Schlossplatz in Stuttgart sprechen.