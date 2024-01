Info-Date am Mittag: Internationaler Gerichtshof zu Gaza-Krieg und Demos gegen Rechts in BW und RLP

Der Internationale Gerichtshof gibt heute ein Urteil zum Gaza-Krieg bekannt. Südafrika hat die Klage eingereicht und einen

Waffenstillstand gefordert. Dies und weitere Themen des Mittags mit Marion Theis.

Lassen sich die Angriffe Israels im Gazastreifen gerichtlich stoppen?

Mit dieser Frage beschäftigt sich heute der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Südafrika hat beim Gericht den Antrag gestellt, Israel anzuweisen, seinen Militäreinsatz im Gazastreifen sofort einzustellen, und zwar auf Grundlage der Völkermordkonvention.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag urteilt jedoch nicht darüber, ob die Militäraktion Israels in Gaza tatsächlich ein Völkermord ist, so wie Südafrika das behauptet. Dies wäre zu einem späteren Zeitpunkt Gegenstand eines sehr komplexen Hauptverfahrens, das sich in Den Haag häufig über Jahre hinziehen könnte. In dem Eilverfahren geht es zunächst darum, ob das UN-Gericht dem Antrag Südafrikas folgt und Israel auferlegt, sein militärisches Vorgehen in Gaza zu ändern oder ganz zu stoppen. Letzteres halten viele Völkerrechtler für eher unwahrscheinlich, da das Gericht damit Israel das Recht, sich selbst zu verteidigen absprechen würde.

Demos gegen Rechtsextremismus im Südwesten

Der AfD-Chef im Saarland, Carsten Becker, soll gegen sexuelle Minderheiten und Ausländer gehetzt haben. Außerdem pflegt er Beziehungen zu der rechtsextremen Gruppierung "Identitäre Bewegung". Becker ist nur einer von vielen; deshalb wollen auch heute wieder deutschlandweit Menschen gegen rechtsextreme und AfD-Hetze protestieren. Kundgebungen und Demonstrationen sind am späten Nachmittag unter anderem in Bad Säckingen in Südbaden und in Ingelheim bei Mainz geplant. In Ettlingen soll es eine Mahnwache gegen eine AfD-Veranstaltung geben.