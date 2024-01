Info-Date am Mittag: NPD-Nachfolgepartei bekommt kein Geld mehr vom Staat und Warnung vor Blitzeis in Rheinland-Pfalz

Der früheren NPD wird für sechs Jahre die staatliche Parteienfinanzierung gestrichen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), die sich inzwischen in "Die Heimat" umbenannt hat, sei darauf ausgerichtet, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, urteilten die Richter.

Bundesinnenministerium reagiert positiv auf Urteil

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das Urteil begrüßt und von einem klaren Signal gesprochen: Der demokratische Staat finanziere keine Verfassungsfeinde, sagte sie nach dem Urteil.

Parteienfinanzierung für Teile der AfD?

Könnte man ein solches Verfahren auch gegen die zumindest in Teilen rechtsextreme AfD anwenden? Der frühere Bundesverfassungsrichter Peter Müller ist da skeptisch. Im ARD-ZDF-Morgenmagazin sagte er, am Ende gehe das Grundgesetz davon aus, das mündige Demokraten die Demokratie auch verteidigen.

Warnungen vor Blitzeis

Die Polizei in Rheinland-Pfalz warnt vor Blitzeis und glatten Straßen in einigen Regionen. Es sind schon viele Unfälle passiert - dutzende allein in den Kreisen Alzey-Worms und Mainz-Bingen.

Auch in Baden-Württemberg gab es viele Unfälle durch Blitzeis. Betroffen ist unter anderem der Raum Heidenheim, aber vor allem der Süden des Landes.