Info-Date am Mittag: Neues Staatsangehörigkeitsrecht im Bundestag und BASF mit Gewinn-Rückgang

Der Bundestag befasst sich in seiner heutigen Sitzung neben dem Haushalt auch mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht, das die Bundesregierung ausgearbeitet hat. Bundesinnenministerin Faeser sieht in dessen Verabschiedung eine Chance für Deutschland. "Es braucht eine Wertschätzung für die Menschen, die hier in unser Land kommen und mit dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft funktioniert", so Faeser wörtlich. Sie nannte beispielhaft Pflegekräfte, Ärzte und Service-Kräfte im Restaurant. Nach dem Entwurf der Bundesregierung sollen nach Deutschland eingewanderte Menschen mit einem qualifizierten Aufenthaltsrecht künftig nach fünf Jahren eingebürgert werden können. Besonders gut integrierte Menschen sollen bereits nach drei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können.

Ludwigshafener Chemie-Unternehmen BASF meldet Gewinn-Rückgang

Der Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen verfehlt seine eigene Prognose. Die vorläufigen Zahlen zeigen einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Der Gewinn ist im letzten Jahr von 6,9 auf 3,8 Milliarden Euro zurückgegangen. Auch der Umsatz ist eingebrochen. Die Zahlen liegen unter den eigenen Erwartungen des Unternehmens. Gründe dafür sind nach Angaben der BASF die schwächere Nachfrage und steigende Kosten.