Info-Date am Mittag: Debatte über Konsequenzen aus Bauern-Protest und wieder Winter-Chaos im Südwesten

Der Bundestag hat sich heute in seiner Sitzung mit möglichen Konsequenzen aus dem Protest vieler Landwirtinnen und Landwirte beschäftigt. Bundesagrarminister Özdemir hat in der Debatte ein Maßnahmenpaket angekündigt, um Landwirte zu entlasten. Das Kartellamt werde beauftragt, die Wertschöpfungskette vom Landwirt bis zum Handel unter die Lupe zu nehmen, sagte er. Außerdem sei jetzt die Zeit, sich parteiübergreifend auf eine Abgabe für das Tierwohl zu einigen. Bauernpräsident Rukwied hat neue Proteste ab Montag angekündigt, sollte die Bundesregierung die Sparpläne nicht zurücknehmen. Die bisherigen Bauern-Proteste seien nur ein "Vorbeben" gewesen.

Wieder Winter-Wetter-Chaos in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Dichter Schneefall und vereiste Fahrbahnen: Auf vielen Straßen in Rheinland-Pfalz geht aktuell so gut wie nichts mehr. Auf der A61 beispielsweise hat sich nach Angaben der Polizei ein kompletter Eispanzer gebildet. Die Fahrzeuge stauten sich von Kruft in der Eifel bis hoch in den Hunsrück nach Rheinböllen. Die Polizei Koblenz appelliert, eine Rettungsgasse zu bilden, um Hilfsfahrzeuge durchzulassen

Nochmals die eindringliche Bitte an alle, Standstreifen zu befahren beziehungsweise dort stehenzubleiben und den Kräften entsprechend eine Durchfahrt zu ermöglichen.

Auch in Baden-Württemberg sind die Temperaturwerte wieder deutlich gefallen und den Rest des Tages soll es ergiebige Schneefälle geben.