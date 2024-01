Info-Date am Mittag: Winterwetter legt Verkehr teilweise lahm, sodass auch Schulbusse in der Südpfalz nicht fahren

Der befürchtete Eisregen ist in der Nacht von Süden her Richtung Norden gezogen. Das heißt, Baden-Württemberg war zuerst dran. In Freiburg hat er zum Beispiel für glatte Straßen gesorgt. Es kam auch in ganz Baden-Württemberg zu mehreren wetterbedingten Autounfällen bis zum Vormittag. Noch während des Morgens erreichte der Eisregen auch Rheinland-Pfalz und nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Verkehrsknotenpunkt Frankfurter Flughafen. Dort sind im Eisregen keine Starts mehr möglich.

Busverkehr in der Südpfalz morgens zum Erliegen gekommen - Lage normalisiert sich

Der Busverkehr ist in großen Teilen der Pfalz wegen des winterlichen Wetters ausgefallen. Vereiste Scheiben waren beispielsweise bei der Queichtal-Verkehrsgesellschaft Grund dafür, warum am Morgen keine Busse fuhren. Die Folge: Tausende von Schülerinnen und Schüler in der Südpfalz kamen nicht zum Unterricht. Schulen in Landau und in Annweiler hatten gestern reagiert und Online-Unterricht angeboten.