Info-Date am Mittag: Selenskyj wirbt in Davos für Ukraine-Hilfe und mehr Windkraft im Südwesten

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Er wirbt dafür, dass die westliche Unterstützung für die Verteidigung seines Landes gegen den russischen Angriffskrieg nicht nachlässt. Die Osteuropa-Expertin Schattenberg sieht Selenskyj unter Druck: "In den USA sind die Hilfen ausgelaufen und wenn Trump gewählt wird, droht jegliche Unterstützung für die Ukraine zu versiegen. In Europa hat nach wie vor Ungarn das 50-Milliarden-Paket gestoppt." Nach verstärkten russischen Angriffen hat die Ukraine die Bewohner nahe der Front aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Zwei Gemeinden werden komplett evakuiert. Betroffen sind rund 3000 Menschen in mehreren Dörfern. Die Orte liegen alle in der Region um Donezk.

Windkraft-Ausbau im Südwesten steigt, aber bleibt auf niedrigem Niveau

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr 15 neue Windkraftanlagen gebaut worden - dreimal so viele wie im Jahr zuvor. Das ist das Ergebnis einer Auswertung im Auftrag des Bundesverbands Windenergie. In Rheinland-Pfalz wurden 2023 fast doppelt so viele Windkraftanlagen neu gebaut wie im Jahr davor - allerdings verbleibt der Ausbau auch hier auf niedrigem Niveau. Waren es in Rheinland-Pfalz im Jahr 2022 noch 17 neue Windkraftanlagen, wurden im vergangenen Jahr 33 neue Windräder gebaut. Gleichzeitig wurden sechs Windkraftanlagen zurückgebaut. Damit kommt Rheinland-Pfalz auf einen Nettozubau von 128 Megawatt und bleibt deutlich hinter dem im Koalitionsvertrag selbst gesteckten Ziel von 500 Megawatt pro Jahr zurück.