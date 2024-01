Info-Date am Mittag: Großkundgebung von Landwirten in Berlin und Bauern-Protest auch in Freiburg

Mehr als 10.000 Bauern demonstrieren in Berlin. Sie sind mit tausenden Traktoren in die Hauptstadt gefahren. Der Verkehr ist weitgehend lahmgelegt. Die Haupt-Kundgebung der Landwirte findet am Brandenburger Tor statt. Dorthin sind sie seit dem frühen Morgen auf insgesamt fünf Routen mit Treckern und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen aus dem Umland gekommen. Unterstützt werden die Landwirte von Spediteuren und Handwerkern. Vertreter der Ampel-Koalition wollen den Landwirten entgegenkommen, auch wenn sie bisher an der geplanten Abschaffung der Agrardiesel-Subvention festhalten. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will über eine grundlegende Änderung der Agrarpolitik sprechen. Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen sich nach der Demonstration am Brandenburger Tor mit Vertretern der Landwirtinnen und Landwirte an einen Tisch setzen und beraten, wie die Branche künftig entlastet werden kann.

Bauern-Protest auch in Freiburg

Proteste gab es aber auch erneut in anderen Landesteilen. In Freiburg sind zum Beispiel seit Mitternacht 150 Traktoren auf den Straßen. Sie wollen für 24 Stunden den Verkehr blockieren. Die Landwirte haben ein Ende ihrer Proteste in Aussicht gestellt. Allerdings werde das nur passieren, wenn die Bundesregierung ihre Kürzungspläne komplett zurücknehme, sagte Bauernpräsident Rukwied bei der zentralen Kundgebung in Berlin. Entsprechende Äußerungen waren auch in Freiburg zu hören.