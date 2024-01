Info-Date am Mittag: Sternfahrt von Bauern durch Nordbaden und Politiker nach Treffen der AfD mit Rechten besorgt

Am vierten Tag der Bauernproteste in Deutschland gab es unter anderem eine Sternfahrt quer durch Nordbaden. Die Landwirte sind von Bretten über Karlsruhe nach Sinsheim gefahren. Mittlerweile kommt offenbar Bewegung in die Diskussion um die Subventionsstreichungen der Bundesregierung für die Landwirte. Kommenden Montag soll es in Berlin ein Gespräch zwischen Bauernverbänden und der Regierung geben.

AfD trifft Neonazis: Politiker vieler Parteien besorgt

In Sachsen, Thüringen und Brandenburg könnte die AfD bei den Landtagswahlen in diesem Jahr jeweils deutlich mehr als 30 Prozent der Stimmen holen. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa in einer neuen Umfrage herausgefunden. Und das, obwohl die AfD in Sachsen und Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.

Das stützt auch eine gestern bekanntgewordene Recherche des Netzwerks „Correctiv“, wonach sich einige AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer im November getroffen haben, um die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland zu besprechen. Das besorgt viele Politiker - unter anderem den FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr. Er sieht Parallelen zum Nationalsozialismus. Die Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen erinnerten an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte, hat er auch auf X geschrieben.