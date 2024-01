Info-Date am Mittag: Lauterbach trifft sich mit Ärzte-Vertretern und in Mainz demonstrieren morgen wieder Landwirte

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) trifft sich am Nachmittag mit Vertretern der Haus- und Kinderärzte. Er will mit ihnen unter anderem über mehr Geld sprechen - und darüber, wie er die Praxen " entbürokratisieren " will. Unter anderem soll die elektronische Patientenakte kommen, die Ärzte sollen zudem mehr Beratung am Telefon oder per Chat anbieten.

Budget-Obergrenze für Ärzte: "Wollen uns nicht bereichern"

Beim Thema Geld ist Dr. Barbara Römer, der Vorsitzenden des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass sich die Ärzte die Taschen füllen wollten: " Wir brauchen Investitionsgelder, um Mieten zu bezahlen, um die Digitalisierung umzusetzen und um Fachkräfte angemessen bezahlen zu können ", sagte sie im SWR. Es gebe mittlerweile 11.000 unbesetzte Stellen für Medizinische Angestellte, die sich aber andere Jobs suchten, die attraktiver seien, beklagt die Ärztin.

Bauernproteste: Morgen Kundgebung in Mainz

In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern gehen die Bauernproteste heute weiter, aber deutlich gemäßigter als gestern. Mehrere Mitglieder der Bundesregierung haben noch einmal deutlich gesagt: Es bleibe dabei, dass die Steuervergünstigungen für Agrardiesel nach und nach abgebaut würden. Die Landwirte wollen das so aber nicht hinnehmen. Morgen ist unter anderem in Mainz wieder eine Kundgebung angekündigt.