Info-Date am Mittag: Kritik an Bauernprotest und Akademie Deutsche Pop in Kornwestheim ist pleite

Radikaler Bauernprotest: Nachdem Landwirte Vizekanzler Robert Habeck daran gehindert haben, von einer Fähre an Land zu gehen, hagelt es Kritik an den Bauern. Das und mehr bei Gerald Pinkenburg.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sieht nach der Blockade einer Nordseefähre mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) an Bord Grenzen bei den Bauernprotesten überschritten. So verspiele man möglicherweise Verständnis für die Demonstrationen, sagte der Grünen-Politiker in der ARD. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) warnte, die Aktion bringe die ansonsten friedlichen Demonstrationen in Verruf. Ein Sprecher der Bundesregierung sprach von einer beschämenden Verrohung politischer Sitten.

Vizekanzler besorgt über Stimmung im Land

Habeck selbst hat sich nach dem Vorfall an der Nordseeküste beunruhigt über die Stimmung in Deutschland geäußert. Sie sei sehr aufgeheizt. Er bedauere, dass es nicht zu einem Gespräch mit den Landwirten habe kommen können. Das Recht zu protestieren sei ein hohes Gut, sagte Habeck weiter. Nötigung und Gewalt zerstörten dieses Gut.

Insolvenz der Akademie Deutsche Pop

Die Akademie Deutsche Pop, die auch einen Standort in Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg hat, ist pleite. An der Deutschen Pop konnten Studierende Studiengänge in Moderation, Film, Schauspiel oder Musik und Sound belegen.