Info-Date am Mittag: Hochwasser steigt wegen Dauerregen und Polizei in BW testet Datenträger-Spürhunde

Die Lage in den Hochwassergebieten bleibt angespannt. In Niedersachsen stehen weiter ganze Landstriche unter Wasser – und inzwischen sind dem Land die Sandsäcke ausgegangen. Dies und weitere Themen des Mittags mit Jonathan Hadem.

Dauerregen lässt Hochwasser steigen

Wegen Dauerregens steigen die Flusspegel wieder – bisher aber nicht so stark wie befürchtet. Dennoch: Viele Bäume sind umgestürzt, an den Deichen herrscht seit 14 Tagen Dauerdruck und ganze Landstriche stehen nach wie vor unter Wasser. In Oldenburg droht 850 Bewohnern, dass sie ihre Häuser verlassen müssen, sollte das Wasser weiter steigen.

Sandsäcke sind Mangelware

Inzwischen sind dem Land Niedersachsen die Sandsäcke ausgegangen. 1,9 Millionen sind seit Weihnachten verbaut worden. Andere Bundesländer haben noch einmal 1,5 Millionen Säcke geliefert. Eine Gruppe französischer Helfer ist auf dem Weg nach Celle, um spontan mit einem mobilen Deichsystem auszuhelfen.

Datenträger-Spürhunde bei der Polizei in BW

Bei der Polizei in Baden-Württemberg sind jetzt Datenträger-Spürhunde im Einsatz. Sie sollen etwa Festplatten und USB-Sticks erschnüffeln und vor allem in Fällen von Wirtschaftskriminalität und Kinderpornographie helfen, Beweismittel sicherzustellen.