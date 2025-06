Info-Date am Mittag: Flugzeugunglück in Tokio und viele Baustellen im Südwest-Bahnverkehr

per Mail teilen

Ein Flugzeug ist bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen Haneda in Brand geraten. Auf Bildern ist zu sehen, wie Passagiere die Maschine über eine Notrutsche verlassen. Offenbar konnten die mehr als 300 Menschen an Bord vor den Flammen fliehen. Dies und weitere Themen des Mittags mit Jenny Beyen.

Zusammenstoß mit anderem Flugzeug

Warum das Flugzeug der Gesellschaft Japan Airlines beim Landeanflug in Brand geriet, ist noch unklar. Vermutet wird ein Zusammenstoß mit einem Flugzeug der Küstenwache. Es war ein explosionsartiger Feuerball zu sehen. Der Airbus A-350 wurde dabei schwer beschädigt.

Sechs Menschen an Bord des Flugzeugs der Küstenwache

An Bord des ebenfalls brennenden Flugzeugs der Küstenwache sollen sechs Besatzungsmitglieder gewesen sein. Der Pilot der Maschine sei verletzt worden, hieß es. Das Schicksal der übrigen fünf Menschen an Bord des Küstenwachenflugzeugs ist unklar. Die Maschine war auf dem Weg zum Regionalflughafen Niigata, um Hilfsgüter in die vom Erdbeben betroffene Region zu bringen.

Baustellen und Streckensperrungen im Südwest-Bahnverkehr

Seit gestern Nacht ist die Riedbahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt gesperrt. S-Bahnen, Regionalzüge und ICEs werden teilweise durch Busse ersetzt. Am Mannheimer Hauptbahnhof informieren deshalb zusätzliches Personal und Infoschilder über den Ersatzverkehr.