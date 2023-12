Info-Date am Mittag: Hochwasserlage weiter angespannt und mehr Böller-Verbote in BW

Die Hochwasserlage in Nord- und Ostdeutschland bleibt angespannt. Dies und weitere Themen des Mittags mit Christian Rönspies.

Meteorologen rechnen in den nächsten Tagen mit nicht so viel Regen wie über Weihnachten - trocken bleibt es allerdings nicht. Das bedeutet, die Hochwasser-Situation in Nord- und Ostdeutschland wird sich vorerst nicht entspannen. In Magdeburg wurde zum ersten Mal seit 10 Jahren ein Wehr geöffnet, das einen Teil des Elbe-Wassers in einen Kanal umleitet. In Niedersachsen liegt der Hochwasser-Schwerpunkt heute in der Nähe von Bremen.

Feuerwehrleute werden regelmäßig angegriffen

Nicht nur im Hochwassergebiet werden freiwillige Einsatzkräfte immer wieder behindert oder attackiert. Eine Umfrage, die der Feuerwehrverband heute präsentiert hat, zeigt, dass Angriffe und Beleidigungen für viele Feuerwehrleute inzwischen zum Alltag gehören.