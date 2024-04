Das Urteil erschüttert den Fußball. Die UEFA darf die Super League nicht verhindern, entschied der Europäische Gerichtshof. Dies und weitere Themen des Mittags mit Gerhard Leitner.

Im Streit um die Gründung einer Super League im Fußball hat die UEFA vor dem höchsten europäischen Gericht eine Niederlage erlitten. Die großen Fußballverbände FIFA und UEFA dürfen andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen. Außerdem dürfen sie es Vereinen und Spielern nicht verbieten, an diesen Wettbewerben teilzunehmen, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Das bedeute allerdings nicht zwangsläufig, dass die Super League genehmigt werden müsse, so die Richter.

Barca und Real Madrid zufrieden - UEFA gelassen

Die spanischen Fußball-Topklubs FC Barcelona und Real Madrid reagierten erfreut und mit "Genugtuung" auf das Urteil. Beide Vereine zählen von Beginn an zu den Clubs, die sich für die Super League eingesetzt haben. Die UEFA macht sich trotz des EuGH-Urteils keine großen Sorgen. "Wir vertrauen darauf, dass die solidarische europäische Fußballpyramide durch europäische und nationale Gesetze gegen die Gefahr von Abspaltungen geschützt wird", erklärte die UEFA in einem ersten Statement.

Bauernprotest in Stuttgart und Trier

Die Bauern gehen weiter auf die Barrikaden. Sie protestieren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gegen den Wegfall der Steuervergünstigungen für Agrar-Diesel. Außerdem wehren sie sich gegen das Aus für die Kfz-Steuerbefreiung in der Land- und Forstwirtschaft. Kundgebungen der Landwirte mit ihren Traktoren finden in Stuttgart und in Trier statt.