Info-Date am Mittag, 19.12.23: Bundestagswahl muss in mehreren Berliner Bezirken wiederholt werden und BW will Benachteiligung von Bürgern in Behörden verhindern

Die Bundestagswahl 2021 muss in mehreren Berliner Wahlbezirk wiederholt werden. Das entschied das Bundesverfassungsgericht. Dies und weitere Themen des Mittags mit Petra Waldvogel.

Die Bundestagwahl 2021 muss in jedem fünften Berliner Wahlbezirk wiederholt werden. Dieses Urteil hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet. Betroffen sind 455 der 2.256 Wahlbezirke, die zusammen die zwölf Wahlkreise ausmachen. Erst wenn in den betroffenen Bezirken erneut gewählt wurde, steht fest, ob sich das Ergebnis in den jeweiligen Wahlkreisen verändert und damit die Bundestagsmandate betrifft.

Bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl 2021 war es in Berlin zu zahlreichen Pannen gekommen. In Wahllokalen gab es zu wenige Wahlurnen oder es fehlten Stimmzettel. Einige Wahllokale blieben noch nach 18.00 Uhr geöffnet. Die Wiederholung wird am 11. Februar 2024 stattfinden.

Baden-Württemberg geht gegen Diskriminierung vor

Baden-Württemberg will Benachteiligungen von Bürgern in Behörden oder öffentlichen Stellen verhindern. Deshalb befasst sich das grün-schwarze Landekabinett nach SWR-Informationen am heutigen Dienstag (19.12.) mit dem Entwurf für ein Gleichbehandlungsgesetz. Damit sollen Diskriminierungen wegen Rassismus, Sprache, Staatsangehörigkeit, Religion, Geschlecht oder Lebensalter untersagt werden.