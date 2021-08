Die Erde wird sich voraussichtlich schon gegen 2030 um eineinhalb Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen - und damit zehn Jahre früher als prognostiziert. Das geht aus dem Bericht des Weltklimarats hervor, der heute in Genf vorgestellt wurde. In der Folge werde es häufiger zu Wetterextremen wie Hitzewellen, Dürren und Starkregen kommen. Außerdem macht der Bericht klar: Der Klimawandel ist definitiv Menschen-gemacht.

Die US-Armee will nun doch mehr Standorte in Deutschland beibehalten als ursprünglich geplant. Das hat ein Sprecher in Wiesbaden bekanntgegeben. Konkret geht es dabei auch um Kasernen und Standorte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.