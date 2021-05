In mehreren Bundesländern werden weitere Corona-Einschränkungen für alle gelockert – auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Beim Einkaufen, in der Außengastronomie und in Hotels soll mehr möglich sein. Gelten sollen die Lockerungen in Regionen, in denen die Inzidenz an fünf Tagen hintereinander unter 100 liegt. Bis zum Ende der Sommerferien könnten alle 12 bis 18-Jährigen ein Impfangebot bekommen. Der "Kinder- und Jugendmonitor" zeigt, die Corona-Pandemie verschärft die soziale Schieflage vor allem bei Familien. Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer werden beschimpft und beleidigt, wenn sie Corona-Regeln an ihrer Schule durchsetzen wollen. In Baden-Württemberg ist der neue Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Ulm soll einen Quantencomputer entwickeln.