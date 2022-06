Info-Date am Abend: Weiter Kritik am neuen Infektionsschutz-Gesetz – Panne bei Putin-Rede

per Mail teilen

Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Das bedeutet, dass ab nächster Woche nahezu alle bundesweiten Corona-Beschränkungen wegfallen. Der Widerspruch gegen die für viele zu laschen Maßnahmen reißt nicht ab. Im Bundesrat kritisierte der hessische Ministerpräsident Bouffier zudem das beschleunigte Verfahren, mit dem das Gesetz in Kraft gesetzt wurde, als „unsäglich“ und „unwürdig“. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warb einmal mehr für die allgemeine Impfpflicht als „einzigen Weg aus der Pandemie“.

100.000 Menschen waren nach russischen Angaben dabei, als Präsident Putin den achten Jahrestag der Annexion der Krim in einem Moskauer Stadion gefeiert hat. Während seiner Rede brach die Fernsehübertragung plötzlich ab – angeblich wegen eines Server-Fehlers. Später wurde die komplette Rede ausgestrahlt, in der Putin den heldenhaften Einsatz der Armee lobte und sagte, es würden alle militärischen Ziele erreicht. Er wiederholte dabei auch die angebliche Bedrohung durch Nazis in der Ukraine und den angeblichen Völkermord im Donbass.