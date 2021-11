Info-Date am Abend: Weiter Ärger um Spahns Versuch Biontech zu deckeln – Neue Corona-Verordnung in BW vor Verabschiedung

Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg will am Abend die neue Corona-Verordnung mit schärferen Maßnahmen beschließen. Es gilt als wahrscheinlich, dass schon von Mittwoch an die neue Alarmstufe II in Kraft tritt, die dann auch die 2G plus-Regel bei bestimmten Veranstaltungen sowie in Bars und Clubs beinhaltet.Das Mainzer Unternehmen Biontech will nach Angaben vonBundesgesundheitsminister Spahn (CDU) in der kommenden Wocheeine Million zusätzliche Corona-Impfdosen ausliefern. Damit sollen in der kommenden Woche statt zwei Millionen dann drei Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Zuvor war bekannt geworden, dass die Biontech-Mengen in diesem Jahr begrenzt sind. Spahn hatte mit einer entsprechenden Ankündigung Unmut hervorgerufen.