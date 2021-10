Info-Date am Abend: Wasserstand Ampelsondierung – Vermisstes Mädchen gefunden

per Mail teilen

Bei den Sondierungen steht "die Stunde der Wahrheit“ kurz bevor. So hat es heute der an den Gesprächen beteiligte FDP-Generalsekretär Volker Wissing ausgedrückt. Ziel sei es, bis zum Freitag "eine Entscheidungsgrundlage“ zu erstellen, ob den jeweiligen Gremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen werden könne.

Nach einer nervenaufreibenden Suche im Böhmerwald zwischen Deutschland und Tschechien ist die vermisste achtjährige Julia aus Berlin gefunden worden. Ein tschechischer Förster hatte dasu Kind im Wald entdeckt. Die Achtjährige war am späten Sonntagnachmittag beim Wandern mit ihrer Familie im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet verschwunden.