Info-Date am Abend: Warten auf Mariupol-Evakuierung - IS-Anhängerinnen zurück in Deutschland

per Mail teilen

Nach der russischen Ankündigung einer Feuerpause für Mariupol sind die Evakuierungsbemühungen angelaufen. Kiew schickte dutzende Busse in die belagerte Hafenstadt im Süden der Ukraine, um damit Zivilisten aus der Stadt zu bringen. Ob die Feuerpause tatsächlich kommt, ist weiterhin unklar. Ungewiss ist auch, ob Moskaus seine Ankündigung eines Truppenrückzug rund um Kiew wahr macht. Nach Einschätzung des ukrainischen Staatschefs Selenskyj gruppieren sich die russischen Streitkräfte lediglich um, damit sie im Osten stärker angreifen können.

Die Bundesregierung hat in dieser Woche mehrere deutsche IS-Anhängerinnen aus Syrien nach Deutschland zurückgeholt. Insgesamt soll es sich um zehn Frauen und insgesamt 27 Kinder handeln. Es soll sich um die bislang größte derartige Rückholaktion des Auswärtigen Amtes handeln. Nach der militärischen Niederlage des IS waren viele Anhänger in die Gefangenschaft kurdischer Milizen geraten.