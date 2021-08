In vielen Mittelmeer-Staaten ist die Waldbrand-Lage weiter kritisch. Auf der griechischen Insel Euböa melden die Feuerwehrleute Zwischenerfolge, auf dem Festland gibt es aber nach Berichten weiter Probleme, unter anderem auf der Halbinsel Peloponnes. Mittlerweile sind Helfer aus mehreren anderen Ländern im Einsatz. In Süd-Italien warnen Meteorologen vor einer neuen Hitzewelle: Auf Sizilien werden mehr als 48 Grad Celsius erwartet. Die Brand-Bekämpfer sind deshalb in besonderer Alarmbereitschaft.

Deutschland schiebt vorerst keine Menschen mehr nach Afghanistan ab. Das hat ein Sprecher des Bundes-Innenministeriums erklärt. Er begründete das mit den aktuellen Entwicklungen und der Sicherheitslage in dem Land. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl nannte die Entscheidung "mehr als überfällig". Innenminister Seehofer hatte noch vor einigen Tagen erklärt, er wolle Straftäter auch weiter nach Afghanistan abschieben. Nach dem Abzug der internationalen Truppen haben die Taliban große Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht.